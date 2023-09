Asia : "Nous dépasserons notre performance d’avant crise l’an prochain" 🔑

Notre bilan se termine au 31 octobre, l’année est quasiment bouclée pour nous. Nous allons très probablement atterrir autour de 56 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui représente 80% de la performance de la dernière année « normale ».



C’est une vraie satisfaction puisque nous visions 50 millions d’euros pour l’exercice 2022/2023.



C’est d’autant plus satisfaisant que nos grandes destinations asiatiques n’ont rouvert qu’au second semestre 2022 : le Japon, le Viêt-Nam, le Cambodge, le Laos, l’Australie et l’Indonésie.



La reprise a été très forte et rapide sur nos destinations à haute contribution. Le Japon a connu un redémarrage immédiat dès la réouverture.



La Corée, l’Australie ont fait une très belle année. Plus largement nos combinés en Indochine se sont très bien vendus sur des circuits regroupés et du sur-mesure.



Globalement, cela a tiré le chiffre de l’intégralité de nos destinations. Ce sont des pays qui ont été fermés sur de longues durées, presque 3 ans, et qui ont appliqué des politiques zéro covid. Ils ont eu une image sanitaire très préservée.



Il y a non seulement eu une attente du marché, frustré de ne pas voyager, et une confiance intacte.



Le panier moyen a augmenté de près de 26% sur l’ensemble de nos produits et de nos axes.

Il y a eu un retour très progressive des capacités aériennes, puisque le marché chinois est resté très tardivement fermé. La réouverture se fait de manière très lente, les compagnies asiatiques et du Golfe qui desservent la Chine, ou qui permettent au marché Chinois de partir vers l’étranger sont réticentes à mettre des capacités trop rapidement à un moment où on se rend compte que le marché Chinois est loin d’être revenu à son niveau pré pandémie.



La rareté de la capacité explique les niveaux tarifaires élevés sur l’axe Europe/Asie.



Autre explication : l’allongement de la durée de séjour, avec deux à trois nuits supplémentaires sur nos dossiers à la carte.



C’est un signe intéressant qui va dans le sens de ce que l’on veut : voyager moins, mais plus longtemps, pour être plus respectueux de l’environnement. Ce qui revient à mieux rentabiliser le coût de l’aérien.



Troisième facteur : l’augmentation du nombre de prestations par dossier sur des demandes de sur-mesure à la carte. Avant la pandémie, on nous interrogeait sur de l’aérien, trois nuits à l’arrivée et ensuite, le voyageur se débrouillait. Aujourd’hui, la demande est intégrale.



Le client veut que l’on s’occupe de tout, de A à Z pour une question de sécurité et d’assistance.

Nous devons être à moitié moins de pax que sur une année prépandémie. Nous dépasserons notre performance d’avant crise l’an prochain et avec un niveau de pax qui va se rapprocher de ce qu’on a connu historiquement.