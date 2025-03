TourMaG.com - Comment attirer de nouveaux talents dans le secteur du tourisme ?



Julien Beaufreton : Il faut adapter nos arguments en fonction des profils. Les jeunes générations sont particulièrement sensibles au sens du travail et aux engagements environnementaux des entreprises. Nous devons donc renforcer notre marque employeur en mettant en avant nos valeurs et nos actions en matière de tourisme durable.



Pour les profils plus expérimentés, la stabilité et la qualité de l’environnement de travail sont des critères déterminants. C’est pourquoi nous misons sur une politique de recrutement diversifiée : chez Asia, 20 % de nos recrutements récents concernaient des personnes de plus de 50 ans, preuve de notre volonté d’encourager la mixité des âges.



TourMaG.com - Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix ?



Julien Beaufreton : Oui, depuis deux ans, je suis assez actif sur les réseaux sociaux. L'objectif est double : d'une part, développer une stratégie de marque employeur, et d'autre part, renforcer la visibilité de la marque Asia elle-même. C’est un moyen efficace de mieux communiquer sur qui nous sommes et ce que nous faisons.



TourMaG.com - Avez-vous une approche spécifique selon les plateformes ?



Julien Beaufreton : Oui, tout à fait. Avec Guillaume (ndlr : Guillaum Linton, PDG d’Asia) , davantage présent dans l’univers Meta, nous avons une répartition naturelle. De mon côté, je suis plus actif sur LinkedIn.



Cela nous permet d’avoir une communication institutionnelle plus ciblée, notamment sur le parcours de notre entreprise, son positionnement sur le marché et le rôle qu’elle joue dans l’écosystème du tourisme.