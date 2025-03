Les grands défis du tourisme : durabilité, IA et compétences humaines [ABO]

« Avant de parler de compétences, la première difficulté est de trouver des candidats pour travailler en agences de voyages »,

« Depuis que je suis formateur, j’ai remarqué que quasiment aucun étudiant ne veut travailler en agence de voyages. Pour beaucoup d'entre eux, l'agence de voyage est déjà hasbeen, ça ne sert plus à grand-chose »,

« Près de 60% de la classe veut être soit steward ou hôtesse de l'air. Ils sont également nombreux à vouloir travailler dans l'événementiel, dont la vision se limite à faire une vidéo TikTok au bord d'une piscine »

« Le rôle de conseiller en voyages loisirs et celui de conseiller en voyages d'affaires sont souvent confondus , alors qu'il s'agit de deux métiers bien distincts. L'industrie du voyage d'affaires regroupe une diversité de professions et de perspectives d'évolution, encore trop peu connues. Il est essentiel de mieux faire découvrir cette industrie et ses opportunités. »

« Les étudiants qui vont jusqu'au Bac+5 considèrent souvent qu'ils sont trop qualifiés pour faire de la vente. Ils veulent faire plus du marketing, de la com, de la stratégie et c'est essentiellement à ça qu'on les forme »

« Il y a des cohortes de diplômés en Bac +5 alors qu'on n'a pas besoin que de managers. On ne répond pas aujourd'hui aux besoins de la profession et en même temps, ça laisse des diplômés sur le carreau. Les jeunes sont poussés par leurs pairs, par les établissements scolaires, par leur famille, à faire un maximum d'études »

« Il y a un défi générationnel : nous devons nous adapter à des attentes et des valeurs différentes. Les nouvelles générations recherchent du sens, de la flexibilité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle »

« Maintenir un esprit d'appartenance malgré la distance implique de repenser nos modes de collaboration, d'encourager les interactions et de proposer des initiatives engageantes qui renforcent la cohésion d'équipe »

