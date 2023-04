BCD Travel : "L’arrivée de la génération Z bouscule les standards" 🔑

Le marché du travail dans le tourisme a surtout été chamboulé ses 3 dernières années.



La crise de la Covid-19 a mis le monde en pause, et a suspendu la quasi-totalité des voyages. Les agents de voyages se sont retrouvés sans activité et beaucoup ont préféré faire une reconversion professionnelle.



Puis il y a eu une reprise d’activité soudaine et inattendue vers le mois de juin 2022. Les voyages ont repris, avec des besoins clients qui ont changés, mais également avec des expectatives de candidats qui ont évoluées. On ne parle plus uniquement de CDI et de salaires. Les candidats veulent parler de bien-être, de RSE, d’identité écologique, d’éthique etc…



Et la principale attente est l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, et pour cela, les candidats plébiscitent beaucoup le télétravail. Bien que nous ayons mis en place ce mode de travail chez BCD Travel depuis de nombreuses années, le télétravail a augmenté avec la crise Covid-19, et aujourd’hui, 70% de notre effectif est en télétravail, et les 30 % restants ont la possibilité de travailler de façon hybride. Cela est un avantage très apprécié.

Je vois 2 choses. D’abord, la pandémie qui a stoppé les voyages et de ce fait l’activité de la société et des agents de voyages. Notre activité est dépendante de nombreux facteurs : sanitaires, géopolitiques, économiques, météorologiques, sociales … et cette dépendance peut faire peur.



Beaucoup d’agents ont quitté le secteur du tourisme pour se reconvertir, soit vers des métiers plus sécurisés dans le cas où une nouvelle crise arriverait, soit vers des métiers plus proches de leurs passions et/ou personnalités.



La seconde concerne plus particulièrement le voyages d’affaires. Les nouveaux arrivants dans l’industrie du voyage, sont avant tout attirés par le tourisme et ont envie de participer à l’évasion des voyageurs. Le voyage d’affaires n’a pas le même objectif.



Il y a une méconnaissance de cette activité, à laquelle il faut absolument palier. Il faut faire connaitre les métiers du voyage d’affaires qui sont très variés et surtout évolutifs, allant de conseiller de voyages, au travel manager, au program manager, au chargé d’événementiel, chef de produit, de projets, etc.