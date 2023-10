Le Rajasthan veut voir "deux fois plus" de Français

"Le Rajasthan est un Etat et ses villes sont des perles" , faisait valoir le Dr. Punita Singh, début octobre à Paris.



Cet Etat est en effet un concentré d’une extraordinaire diversité culturelle, historique et religieuse. Jusque dans les années 1970, il était une agrégation de petits royaumes ralliés individuellement à l’Union indienne.



Les puissants maharadjas régnaient sur ce territoire le plus vaste de l’Inde. Ce sont eux qui ont laissé en héritage un nombre incroyable de forts, de palais, de temples plus somptueux les uns que les autres. Encore aujourd'hui les turbans portés par les hommes et les saris colorés des femmes contribuent à cette imagerie pittoresque.



Les villes qualifiées par le Dr. Punita Singh de " perles ", sont au nombre de trois au moins, et probablement de six au moins : Jaipur, surnommée "la Rose" en raison de la couleur des principaux monuments de sa vieille ville, est, avec ses deux millions d'habitants, la capitale du Rajasthan.



Elle s'est dotée d'un métro. Mais, la cité et les remparts ont été dessinés en suivant les principes édictés dans le traité d'architecture hindouiste, le Shilpa Shastra. Et c'est à l'occasion de la visite du prince de Galles, le futur Edouard VII, en 1876, que le maharaja Ram Singh II fit peindre la ville entière en rose.



Il y a aussi Udaipur "la blanche" que domine le palais du Maharana (City Palace) planté au milieu du lac Pichola.



Il y a ensuite Jodhpur, la "cité bleue", entourée d'un rempart long de 10km et percée de sept portes. Cette ville jadis placée sur la route de la soie, doit son surnom aux façades colorées de sa vieille ville. Fondée en 1459 par Rao Jodha, Jodhpur se trouve aux portes du désert du Thar dont les steppes s'étendent à l'infini et occupent de vastes espaces du Rajasthan.



On pourrait ajouter Jaisalmer, somptueuse cité caravanière déchue. Déchue peut-être, mais elle n’a rien perdu de sa splendeur. Les havelis qui furent les demeures de ses marchands d’épices, de dattes, d’opium et d’indigo au temps du commerce caravanier, sont parmi les plus beaux.



On pourrait ajouter aussi Pushkar, une ville sainte de l'hindouisme (400 temples et sanctuaires autour du lac sacré) également située aux portes du désert. Et encore Dausa, une autre cité ancienne nommée ainsi d’après son appellation sanskrit Dhau-sa qui signifie « Beau comme le ciel », rien que cela !