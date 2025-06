Voyage Inde : le Quai d'Orsay lève ses restrictions sur le Rajasthan

Cela devrait contribuer à relancer les ventes en agence pour les départs automne-hiver vers le Rajasthan et tout le nord du pays (nous sommes en pleine période de résas).

Bonne nouvelle pour les voyageurs et les voyagistes, le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères vient de remettre à jour ses conseils aux voyageurs sur l'Inde. Les restrictions qui limitaient l’accès à plusieursEn effet, après l'escalade entre le Pakistan et l'Inde début mai, et la fermeture de 32 aéroports dans le Nord du pays , le Quai d'Orsay avait mis en garde les voyageurs et déconseillait, sauf raison impérative de se rendre dans plusieurs états : le Pendjab, l'Himachal Pradesh, le Rajasthan, le Gujarat et le Ladakh, suite à l'opération militaire indienne "Sindoor" lancée en représailles à l'attentat terroriste de Pahalgam au Cachemire du 22 avril. Cet avertissement a été levé le 31 mai.Désormais, le MEAE a revu sa position et a fait repasser sa carte en jaune clair :Suite à des signes d'apaisement très notables au Cachemire et à un lobbying très efficace du SETO ces derniers jours, "nous avons obtenu ce samedi 31 mai 2025, l'actualisation et le retour en jaune de la carte du MAE pour toute l'Inde et le Ladakh" explique Guillaume Linton PDG d'Asia." A noter que les autres grands marchés émetteurs européens avaient pour leur part laissé cette région en jaune, puisque très éloignée des zones de tension du début du mois.