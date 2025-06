BedBoat décroche 50 000€ de subventions pour se développer

La start-up BedBoat a été sélectionnée parmi 60 entreprises européennes pour intégrer le programme fuTOURiSME, qui vise à accompagner la transition écologique et numérique du secteur touristique. Douze entreprises françaises ont été retenues dans ce programme, et. Elle bénéficie ainsi d’un appui stratégique, comprenant un accompagnement personnalisé, des formations et un réseau européen d’acteurs du tourisme. Le financement attribué s’élève à 30 000 €.Par ailleurs, BedBoat a remporté la, concours organisé par la fondation Stelios, en lien avec EasyJet. À ce titre, l’entreprise reçoit une dotation de 20 000 €, à laquelle s’ajoute une campagne publicitaire estimée à 10 000 € sur la station Riviera Radio. Cette visibilité supplémentaire constitue une opportunité pour la start-up de s’ouvrir à de nouveaux marchés.Fondée par un trio d’entrepreneurs ayant imaginé un nouveau modèle d’hébergement touristique basé sur la location de bateaux à quai, BedBoat a déjà été plusieurs fois distinguée pour son innovation. La jeune entreprise a remporté des prix comme les Trophées du tourisme (catégorie hébergement) en 2023, ainsi que le Start-Up Contest IFTM et le Level Up Contest. Depuis sa création, elle est égalementGrâce aux subventions obtenues, BedBoat prévoit. L’objectif reste inchangé : proposer des séjours immersifs et respectueux de l’environnement, ancrés dans l’histoire des territoires portuaires.