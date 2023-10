Start-Up Contest, BedBoat sur la plus haute marche du podium

immense dortoir vide idéalement situé, en plein centre ville, un véritable potentiel

la plateforme BedBoat propose un nouvel endroit de charme où passer la nuit, sans avoir à construire de nouveaux bâtiments ni utiliser les logements qui pourraient appartenir aux habitants

Sur le podium, on retrouve en troisième position la start-up, qui permet la location de matériel pour enfants sur le lieu de séjour, afin de faciliter le départ en vacances des familles et alléger les trajets. En deuxième position, on retrouve, une application qui propose des itinéraires de running à l’international orientés sur l’expérience et le goût de la découverte plutôt que sur la performance sportive.Le grand vainqueur du concours de cette année est la start-up. Félix Nacach, le CEO de la plateforme, a séduit le jury grâce à un discours concret, clair et ambitieux.Le concept de BedBoat est simple :. Félix Nacach voit dans les ports des villes un “” qui pourrait être valorisé. Ainsi, les bateaux sont proposés à la location, non pas pour partir en mer, mais, tel de véritables chambres insolites.L’avantage de BedBoat ? A la différence de certaines plateformes de location , qui prennent la place des logements des habitants des villes, Félix Nacach explique que "".Elle, et permet de la même manière aux propriétaires des bateaux d’être soutenus dans l’entretien de leurs bateaux. En effet,, même à quai, BedBoat permet donc de donner une deuxième utilisation à ces nombreux bateaux qui passent la majorité de l’année au port.Les différents lauréats ont remporté à l'issue du concours des places sur des stands (classiques ou clé en main) pour l'édition 2024 de l'IFTM, qui leur permettront de présenter et mettre en valeur leur projet.