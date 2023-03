Travel Camp Sud : 16 start-up sélectionnées pour la promotion 2023

Pour visiter la France, découvrir la culture française et apprendre le français depuis chez soi.La COMARBEL est une société de services aux bateaux électriques. Basée à Marseille, la COMARBEL opère dans quatre secteurs : la location-vente de bateaux électriques, le rétrofit électrique des bateaux en bois, le conseil en activités maritimes et portuaires et la gestion de flotte de bateaux électriques ou patrimoniaux.Transformer le tourisme de consommation en un tourisme d'engagement grâce à leurs pop-up hôtels de pleine nature, nomades et durables. Un retour aux sources garanti et une expérience exclusive.Plateforme d'organisation de voyages, pour une communauté internationale de nomades digitaux, alliant travail et loisirs, dans de magnifiques villas sur la Côte d'Azur.MEED Events est une société de création et d'organisation d'événements sportifs clé en main. Leur solution est une offre de services, en marque blanche, aboutie, autofinancée, qui permet à l’organisation de développer sa marque, d’augmenter son audience, de pérenniser et de développer son évènement.CitiProfile favorise la prise de décision des collectivités territoriales en matière de gestion des flux touristiques. Connaître et maîtriser les flux permet d'améliorer le confort des résidents et des visiteurs.Plateforme de présentation et sélection d'artistes et conférenciers, qui facilite le choix des organisateurs d'événements corporate pour la direction artistique de leurs événements et des gérants de lieux dans leur programmation culturelle.Midimare est une agence événementielle créative pour vivre la Provence hors des sentiers battus.Un lieu de vie pour les cyclistes (location vélos électriques et mécaniques, réparation station de gonflage et vente d'accessoires cycles/ kit de réparation, hébergement chambres d'hôtes, proposition de panier repas le midi et lieu de snacking 2.0. Tout cet univers au bord de la Via Venaissia.Augmentez les revenus événementiels de votre établissement, la satisfaction de vos clients et diminuez la charge mentale de vos équipes grâce à un assistant personnalisé alimentée par l'IA !Location de tout le nécessaire pour les vacances des enfants (matériel de puériculture, textiles, équipements, jeux et jouets) à la montagne et au bord de l'eau. Yapu-k & Co a pour mission de simplifier les départs en vacances des familles et d'offrir une solution pour un tourisme plus durable.Esport Voyages crée des activités sur mesure pour les fans d’eSport lors des compétitions en partenariat avec les organisateurs d'événements pour offrir une expérience inoubliable.MooVert est une plateforme de réservation web qui propose une expérience touristique française authentique et responsable.Un agent de voyage virtuel qui aide les voyageurs à planifier leur voyage de façon autonome.En France, c’est plus d’1 Million de bateaux presque inutilisés, BedBoat a pris le pari de les transformer en hébergement luxueux et insolite ! ⛵️Première plateforme web de mise en relation spécialisée dans la location de 4x4 d'aventure entre particuliers.