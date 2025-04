Grasse : l'art de créer son parfum, une expérience sur-mesure !

J’ai évidemment la tête qui tourne un peu devant pareille d’abondance mais Marie veille. Elle commence par rappeler qu’un parfum a une architecture. Une architecture qui dépend de la « pyramide olfactive ».



"Chaque parfum est constitué de trois notes", précise alors Marie.



"Pour commencer," dit-elle, il y a la note de tête. C’est celle que l’on sent d’abord quand on vaporise le parfum. C’est la plus volatile aussi : elle s’estompe très vite pour laisser toute la place à la note de coeur qui donne le caractère et le style du parfum. Vient ensuite la note de fond que l’on sent pendant des heures, et parfois jusqu'au lendemain. Celle-ci est la fondation du parfum.



" C’est l’harmonie -ou les contrastes- qui lie ces trois notes qui donne son caractère au parfum ", insiste Marie, avant de décrire les principes d’un mélange harmonieux. En effet, si on veut créer un parfum très personnel, il faut surtout se concentrer sur le choix des essences pour la note de coeur -chez Molinard, on les trouve dans les flacons portant une étiquette orange- et sur celles destinées à la note de fond -on les trouve, chez Molinard, dans les flacons portant une étiquette violette.



Pas sûr que j’ai tout compris ni tout retenu. Déjà, Marie invite à se lancer. Pour composer chaque note, elle propose de sélectionner les essences en commençant par sentir le contenu des flacons. Elle conseille de tremper ensuite, rapidement, dans le flacon, une languette en papier et de la passer sous son nez dès que l’alcool contenu dans les extraits, s'est évaporé.



Puis, d'inscrire le nom de l'essence sélectionnée sur la languette en papier.



Comment choisir ? Je finis toute de même par me décider. Ce sera donc bergamote, feuilles de cassis, et tomate verte pour la note de tête. Puis, je remplace tomate verte par pomme verte...



Pour les notes de cœur, je choisis narcisse, encens et rose. Et pour les notes de fond, vétiver, cardamone et tubéreuse. Entêtante, puissante, l’odeur de la tubéreuse !



Marie vérifie si la combinaison des différentes senteurs "fonctionne ou pas". Et suggère d'oublier la pomme verte qui " trop sucrée déséquilibrerait le côte floral/boisé de (ma) sélection ". A la place, je reprends tomate verte.



Marie conseille alors des proportions. Il s'agit de verser au millilitre près les quantités conseillées de chaque extrait dans un flacon de 50 ml mis à ma disposition. L'opération se fait avec des pipettes en plastique. Et, avec une pipette différente pour chaque essence.