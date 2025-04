Lancement de la haute-saison touristique : 250 professionnels présents à la Villa Cosy à Saint-Tropez

Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur dévoile une feuille de route ambitieuse, structurée comme une fusée à quatre étages :



1. Désaisonnalisation et gestion des flux

L’objectif ? Éviter les pics de fréquentation grâce à des campagnes ciblées hors-saison et une meilleure observation des flux (éco-compteurs, avis visiteurs…).



2. Décarbonation et mobilité douce

Avec près de 70 % des émissions touristiques liées au transport, la Région mise sur les transports en commun et le vélo. Résultat : la part du train dans les déplacements touristiques est passée de 4 % à 14 % en 10 ans !



3. Protection des espaces naturels

60 % du territoire régional est classé en espace naturel protégé. Un 10e parc naturel régional est en projet sur les massifs des Maures, de l’Estérel et du Tanneron.



4. Tourisme durable et écolabellisé

Le nombre d’établissements labellisés Clef Verte a bondi de 43 % en un an. La Région soutient activement les professionnels dans leur transition écologique.