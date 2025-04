Forum des Pionniers : réinventer l’intermédiation au service des territoires de la région Sud

« Le tourisme, c’est 13 % du PIB et 10 % des emplois de la région Sud, précise François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le CRT a pour mission principale de développer l’économie touristique durable en valorisant trois grandes marques "monde" représentant trois territoires à l'identité forte : la Provence, les Alpes du Sud et la Côte d’Azur. Ces territoires, complémentaires et riches d’atouts variés, sont promus tout au long de l’année à travers des campagnes internationales ciblées, une présence sur les salons professionnels et des actions impliquant les médias internationaux. »



L’objectif : renforcer la notoriété et l’attractivité de la région, encourager la fréquentation hors saison estivale pour la Provence et la Côte d’Azur, et stimuler les retombées économiques sur l’ensemble du territoire. La stratégie de promotion s’appuie sur une segmentation fine des marchés (France, Europe, Amérique du Nord, Asie, etc.) et sur l’identification de clientèles affinitaires (slow tourism, tourisme de plein air, haut de gamme, etc.).