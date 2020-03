Coronavirus : comment le CRT Provence Alpes Côte d’Azur s'adapte à la situation

" Le temps est à l’analyse, à l’information et à l’accompagnement et non à l’agrégation des peurs ", a déclaré François de Canson, le président du Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence Alpes Côte d’Azur face à la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.



Depuis le mois de janvier, le CRT s'organise et prend des mesures. Une cellule de veille dédiée au suivi des « forward booking » (à 6 mois) a été mise en place, pour connaitre de manière factuelle l’impact de cette crise sanitaire.



" Notre cellule de veille s’emploie à analyser l’ensemble des chiffres que nous recevons pour mettre à jour régulièrement une page d’information dédiée à nos professionnels, et les accompagner au quotidien dans leurs prises de décisions ", précise François de Canson.



Ainsi, après une augmentation des réservations aériennes depuis les marchés internationaux prioritaires à fin janvier (+6,4%), la situation s’est dégradée depuis que l’Europe est aussi touchée par l’épidémie : -14,3% à fin février sur le même échantillon.



En se basant sur les retours d’expérience de la Chine, le CRT s'attend à ce que les chutes de réservations et annulations déjà constatées demeurent une tendance durable pour les semaines à venir. " La visibilité reste, comme toujours dans ces circonstances exceptionnelles, assez faible et les évolutions notables au jour le jour ".