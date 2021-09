DOM-TOM Coronavirus : quelles sont les conditions d'entrée ?

Les voyageurs vaccinés à destination de la Nouvelle-Calédonie doivent disposer d’un motif impérieux de déplacement et d’un engagement sur l’honneur à se soumettre à un éventuel dépistage aléatoire à l’arrivée, de s’auto-isoler pendant sept jours à leur arrivée et de réaliser un nouveau test à l’issue de cette période.



Les passagers en provenance n’ont pas de formalités complémentaires à accomplir.



Pour les voyageurs non-vaccinés, ils ne peuvent pas se rendre en Nouvelle-Calédonie à l’exception des mineurs de plus de 12 ans et des personnes avec contre-indication médicale à la vaccination qui doivent disposer d’un test préalable à l’embarquement (de moins de 72h pour les PCR et de moins de 48h pour les antigéniques).



Les voyageurs en provenance de Nouvelle-Calédonie doivent disposer d’un motif impérieux de déplacement, d’un test préalable à l’embarquement (de moins de 72h pour les PCR et de moins de 48h pour les antigéniques), d’un engagement sur l’honneur à se soumettre à un éventuel dépistage aléatoire à l’arrivée, de s’auto-isoler pendant sept jours à leur arrivée et de réaliser un nouveau test à l’issue de cette période.



Les voyageurs de 12 à 17 ans inclus en provenance de Nouvelle-Calédonie ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet sont dispensés de la présentation du certificat de vaccination, du motif impérieux, et de l’engagement sur l’honneur à la réalisation du test et de l’auto-isolement à l’arrivée, si et seulement si ils accompagnent des personnes majeures qui disposent d’un schéma vaccinal complet. L’obligation de test préalable à l’embarquement est maintenue.