Aéroport de la Réunion : quel bilan en 2023 ?

L’activité sur l’axe entre la Métropole et la Réunion, avec près de 449 000 passagers au cours des quatre premiers mois de 2024, est quasiment stable sur un an (+0,4 %).



Sur les lignes régionales, le nombre de passagers (313 572) reste également stable (-0,1 %), avec une nouvelle augmentation du trafic entre La Réunion et Maurice : près de 200 000 passagers, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l’année précédente.



Après une forte croissance les années précédentes, l'activité entre La Réunion et Mayotte a diminué de 7,3 %, atteignant 59 377 passagers. En revanche, malgré la suspension de la ligne Saint-Denis–Fort-Dauphin–Tuléar depuis le 1er avril, le trafic entre La Réunion et les aéroports malgaches s'est redressé avec 41 932 passagers, soit une hausse de 9,7 %.