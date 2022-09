Air Austral relance ses lignes vers Tuléar et Fort-Dauphin (Madagascar)

Programme de vols entre La Réunion et Fort-Dauphin-Tuléar du 10 au 24 octobre 2022 (en heures locales) :



- Vols La Réunion Roland-Garros (RUN) - Fort-Dauphin (FTU) - Tuléar (TLE) les lundis : départ de RUN à 09h15 - Arrivée à FTU à 10h00 - Arrivée à TLE à 11h45 (Vol UU651)



- Vols Fort Dauphin (FTU) - Tuléar (TLE) - La Réunion Roland-Garros (RUN) les lundis : Départ de FTU à 11h00 - Arrivée à TLE à 11h45. Départ de TLE à 12h45 - Arrivée à RUN à 15h45 (Vol UU651).



Avec la réouverture de Tuléar et Fort-Dauphin, Air Austral dispose d’un réseau étendu avec 7 points de desserte de/vers Madagascar :



• Réunion-Tananarive : 1 vol quotidien

• Nosy Be : jusqu’à 4 fréquences hebdomadaires

• Tamatave : 2 vols hebdomadaires

• Diego-Suarez : 1 fréquence hebdomadaire

• Tuléar : 1 vol hebdomadaire du 10 au 24 octobre 2022

• Fort-Dauphin : 1 fréquence hebdomadaire du 10 au 24 octobre 2022

• Majunga : 3 vols hebdomadaires via Mayotte opérés par sa filiale Ewa Air.