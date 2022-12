Convention EDV Ile-de-France 2023 : les inscriptions sont ouvertes

L’actualité charrie son lot de préjugés et d’idées préconçues. C’est pour les battre en brèche que le Comité du Tourisme nous permet d’organiser notre convention en Guyane.



Nos adhérents découvriront une terre vaste, riche et surprenante, où les amoureux de culture, de nature et d’aventure se retrouveront.



Ils visiteront ainsi les îles du Salut et son « bagne » ainsi que le site du Centre Spatial Guyanais et la ville de Cayenne.



L’extension (indispensable), du 27 au 29 mars, offrira la possibilité de découvrir la forêt guyanaise ou les marais de Kaw et ses fameux caïmans.



Notre contingent de chambres étant très limité et la date de la convention approchant, nous invitons

Annoncée lors de l'IFTM Top Resa, la convention 2023 desse prépare.Dans un communiqué, le syndicat annonce l'ouverture des inscriptions, pour cette rencontre, qui s'effectuera les agences à s'inscrire ", a déclaré Lionel Rabiet, le président des EDV Ile-de-France.