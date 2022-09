La Guyane accueillera la convention 2023 des EDV Île-de-France

" Après cette période de Covid, il était important de relancer notre destination, et quoi de mieux que d'être relancés avec la visite d'un groupe de professionnels du voyage ?"



Jean-Luc Le West, le président du Comité du Tourisme de la Guyane, se réjouissait, jeudi 22 septembre 2022, lors de l'IFTM Top Resa de la venue en mars 2023 de 80 professionnels du tourisme - agents de voyages et tour-opérateurs - en Guyane.



Tous participeront à la convention des Entreprises du Voyage (EDV) d'Ile-de-France, du 23 au 27 mars 2023, en partenariat avec le CTG et Air Caraïbes.



Nous allons leur faire toucher du doigt la réalité : toute la biodiversité et la multiculturalité qu'a la Guyane ", a-t-il ajouté.