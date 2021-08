L'Italie place la Sicile en "jaune", quelle incidence pour les déplacements ?

Le taux d''incidence est à plus de 200 cas pour 100 000 habitants, le taux d'hospitalisations est de 21% et celui des soins intensifs de 12,1%.Pour rappel, pour se rendre en Italie, les voyageurs entrant en Italie en provenance de France doivent présenter au choix le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures (les auto-tests ne sont pas acceptés) ; la preuve d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) ou présenter un certificat de guérison.A noter que certaines activités sont soumises à la présentation du Green pass italien, ou du Pass sanitaire français sur l’ensemble du territoire italien.Concernant la Sicile, jusqu'au 1er septembre 2021 les personnes (même disposant du Pass sanitaire) qui arrivent en Sicile en provenance de France, Grèce et Pays-Bas y compris toutes celles qui ont séjourné et/ou transité dans ces États au cours des 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire sicilien devront se soumettre au test rapide.Attention : être vacciné ou avoir effectué un test avant le départ ne dispense pas de cette obligation.