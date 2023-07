François de Canson : "Nous devons faire très attention au tourisme bashing"

Nous avons une industrie touristique qui fonctionne plutôt bien, il serait dommage de ne pas employer la bonne sémantique et faire du tourisme bashing, pour le plaisir.Peut être que pendant deux ans, il y a eu une poussée des prix et que nous allons revenir à des prix plus raisonnables pour cette période plus difficile pour les Français.Dans notre territoire, il y a des offres pour tous les goûts.La sur-fréquentation est un faux problème, nous sommes rarement complets. Au CRT, nous avons arrêté de faire une promotion sur la saison estivale, nous préférons promouvoir un tourisme à l'année, en développant de nombreuses filières.Je change de casquette et je mets celle de président d'ADN Tourisme. Nous avons interrogé plus de 5 000 personnes, les Français veulent de la rupture, des retrouvailles et du ressourcement. Nous répondons à ces besoins dans la Région Sud.