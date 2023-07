Surtourisme : La France a (pourtant) trouvé la parade ! 🔑

Le Groupe devient une entreprise à part entière, pour reprendre l’expression de son ancien patron Guillaume Pepy. Il devra notamment gérer ses investissements, éviter les pertes, maîtriser sa dette, et est -en théorie du moins- susceptible de faire faillite,

Au lieu d'adopter une approche responsable, les institutions européennes et les gouvernements continuent de subventionner le changement climatique en faisant des cadeaux aux compagnies aériennes et aux aéroports, tout en fermant des gares et des lignes ferroviaires.



Pourquoi payer 322 € pour relier Paris à Valence (Espagne) en train quand le même trajet en avion coûte 25,99 € ?

Dans notre pays qui s'ultralibĂ©ralise, nous avons trouvĂ© la potion magique pour faire baisser le prix des billets de train : la concurrence.Je suis mauvaise langue car l'objectif Ă©tait surtout de rĂ©duire le poids de la dette de la SNCF qui pèse toujours plus lourd sur les Ă©paules des Français.La libĂ©ralisation du rail et la transformation de l'entreprise en sociĂ©tĂ© anonyme pousse de fait l'Etat major du fleuron ferroviaire hexagonal Ă" expliquait le DauphinĂ© LibĂ©rĂ©. Outre la rĂ©forme du rĂ©gime spĂ©cial des cheminots, l'Etat a exigĂ© des coupes dans les dĂ©penses et exigĂ© la rentabilitĂ©, afin de la rendre plus compĂ©titive face Ă une "concurrence fĂ©roce" qui n'attend que l'ouverture pour se prĂ©cipiter sur les lignes sillonnant notre pays.Dans une analyse comparative du prix des billets d’avion et de train en Europe, Greenpeace rĂ©vèle le double tranchant de notre stratĂ©gie nationale pour Ă©liminer ce nuisible." relève l'organisation non gouvernementale.C'est bien tout le problème :Une mĂ©daille de bronze dont nous pouvons ĂŞtre fiers.Le deuxième revers de la mĂ©daille c'est qu'en rendant le train inaccessible, on pousse les Français Ă partir en vacances Ă l'Ă©tranger ou Ă prendre leur voiture (pour ceux qui le peuvent) en France. Cqfd !