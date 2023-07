"Stop, ça suffit : arrêtons de parler du surtourisme !" 🔑

TourMaG - Vous en voulez aux médias de ne pas bien aborder et connaître le sujet ?



Vincent Garel : Oui en quelque sorte.



Quand je vois les médias grand public parler de la saisonnalité, du moins en Occitanie, nous voyons de moins en moins de grandes différences.



Aujourd'hui, nous avons deux blocs saisonniers : l'un printanier et estival de la mi-février jusqu'à la fin octobre, puis l'autre englobant l'automne et l'hiver, allant de la fin octobre à la mi-mars.



Le traitement des journaux tend à démontrer que les territoires ne font rien pour s'adapter et prennent les touristes pour des c***.



Ceux qui ont le choix de leurs dates de vacances, partent à d'autres moments de l'année pour éviter les pics estivaux, sauf que ce ne sont pas toujours les salariés qui décident de leurs dates de départ. Puis vous avez aussi la question des vacances scolaires.



D'ailleurs le président de la République a émis l'idée d'une réflexion sur le sujet, il serait intéressant d'y inviter toutes les parties prenantes sur la question.



En somme, les Français ont quelques obligations sur les dates des vacances.



TourMaG - Cette notion du surtourisme et son traitement négatif du tourisme ne sont-elles pas accentuées par le développement des inégalités entre ceux qui peuvent partir et les autres ?



Vincent Garel : Je ne saurais pas vous dire, par contre il y a un sujet clairement.



Dans le premier pays touristique du monde, il est indécent que le taux de non-départ en vacances des Français augmente depuis de nombreuses années. Nous devons tous réfléchir à cette question.



L'enjeu serait d'identifier les idées, les réalisations et travailler ensemble sur comment faire connaitre les dispositifs auprès des populations les plus éloignées du voyage.



Nous devons tous sortir de nos carcans, nous devons parler et innover. Pour travailler sur le surtourisme, la gestion des flux touristique, le tourisme social ou encore le statut des saisonniers, j'invite tout l'écosystème touristique national aux Convergences Touristiques.



Avant crise, avec Jean Pinard, nous avions réfléchi à un grand reset du tourisme. Puis le Covid est arrivé, nous n'avions pas pu lancer l'évènement, sauf que le traitement médiatique des dernières semaines a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.



J'aimerais que nous croisions tous nos idées, entre les anciens, la nouvelle génération et les acteurs d'Occitanie et d'ailleurs. Nous pourrions sortir de cet évènement avec une feuille de route et/ou des engagements.



Au CRTL Occitanie, nous défendons un tourisme positif, pour le voyageur avec une expérience inoubliable, mais aussi l'économie de la région et l'acceptabilité des territoires au développement de l'activité.



Plutôt que le tourisme durable, nous devrions plutôt parler du développement durable du tourisme.



Nous ne devons pas opposer les aspects environnementaux et l'humain, sinon cela ne fonctionne pas.



La transformation écologique ce n'est pas la dislocation sociale.