Vacances de Noël : succès confirmé dans les Alpes du Sud

20 % du chiffre d’affaires de la saison

La région Sud a enregistré une fréquentation touristique en forte progression durant les vacances de Noël 2024, avec une augmentation de +4 % des touristes français extrarégionaux et +9 % des visiteurs internationaux. Cette dynamique a été particulièrement marquée durant laoù le taux d’occupation des hébergements a. Les principales clientèles françaises provenaient d’Île-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les visiteurs étrangers étaient majoritairement issus d’Italie, d’Allemagne et de Suisse.Dans les, le. La vallée de l’Ubaye et les stations des Hautes-Alpes ont notamment affiché des taux records. Plus de, dont certaines, comme Le Sauze et Sainte-Anne, ont enregistré des hausses significatives de chiffre d’affaires, respectivement de 47 % et 27 %. Yvan Chaix , directeur de l’ADT 05, a souligné l’importance de cette période, qui représente «».