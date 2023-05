Airbnb présente une cinquantaine de nouveautés

A l'approche des congés estivaux Airbnb a dévoilé plusieurs nouveautés sur sa plateforme.Ces nouveautés concernent notamment lesUne nouvelle catégorie fait son apparition et permet de filtrer les chambres qui sont à louer au sein d'un hébergement. Airbnb annonce un inventaire de 1 million de chambres privées. Les annonces proposent un accès à des espaces partagés, tels que la cuisine, le salon ou encore le jardin.La plateforme lance aussi le passeport hôte - réservé aux Chambres- qui aide les voyageurs à mieux connaître les hôtes avant de réserver un séjour.Un communiqué précise que les Chambres restent l'une des options les plus populaires auprès des voyageurs. En 2022, le nombre de nuits passées dans des chambres privées a augmenté d'environ 40 % par rapport à l’année précédente.Airbnb annonce d'autres nouveautés : l'interface des favoris a été entièrement revue. L'ajout d'annonces se fait en un clic et le calendrier indique désormais la disponibilité des logements enregistrés. Les utilisateurs peuvent même ajouter des notes pour ne pas oublier les détails qui leur avaient plu.Les voyageurs peuvent désormais aussi découvrir les instructions de départ des hôtes directement sur l'annonce avant de réserver. Elles leur sont également rappelées avant qu'ils ne quittent les lieux. Lorsqu'ils laissent leur évaluation, les voyageurs peuvent faire part de toute exigence excessive des hôtes. Airbnb se réserve le droit de supprimer les annonces qui auraient régulièrement de mauvaises évaluations en raison d’exigences déraisonnables.Enfin autre nouveauté : la réduction des frais de service voyageurs à partir de trois mois de séjour. L'interface de l'onglet Mois a été reliftée et permet de sélectionner facilement des séjours allant de 1 à 12 mois.Parmi ces plus de 50 nouveautés, 25 sont destinées aux hôtes, avec notamment de nouveaux outils de tarification pour qu’ils puissent fixer des prix compétitifs, ajouter facilement des réductions à la semaine et au mois, et comparer les annonces aux offres similaires disponibles dans leur région.