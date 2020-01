Click&Boat : que devient la start-up après 5 ans d'existence ?

La société basée à Boulogne-Billancourt sur une péniche, ça ne s'invente pas, a réalisé "environ 50M € de volume d’affaires en 2019" selon le responsable de la communication de la start-up.



Ce n'est pas tout, car porté par un secteur en plein boom et une démocratisation croissante de l'activité, elle prévoit de multiplier par 5 son activité d’ici 2024. Ce n'est pas une année lancée au hasard, puisque la France accueillera les JO et Marseille les épreuves de voile.



Ainsi, Click&Boat vient de franchir un nouveau stade en devenant une scale-up avec plus de 200 000 réservations.



" Nous constatons une tendance de fond sur notre marché. Les utilisateurs privilégient l’usage à la propriété et notre solution s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. Click&Boat fait figure de référence mondiale dans le secteur et continue d’ouvrir de nouveaux marchés comme l’Australie et le Brésil " témoigne le co-fondateur Jérémy Bismuth.



Dans la lignée de son expansion en dehors des mers françaises, la jeune entreprise propose plus de 1 600 bateaux aux Etats-Unis, où un bureau a été ouvert à Miami. L’offre grandit aussi à vitesse grand V en Thaïlande, en Turquie, en Suède, au Portugal, au Mexique, aux BVI et aux Emirats Arabes Unis.



Et ce n'est pas tout, car Click&Boat mettra à disposition en 2020 des ateliers formations (catamaran et moteur), une offre entreprise pouvant embarquer à bord jusqu'à 150 collaborateurs et des croisière all-inclusive, grâce au rachat de l'OTA.



Fort d’une communauté de plus de 400 000 utilisateurs, Click&Boat propose aujourd’hui 33 000 bateaux à la location dans plus de 50 pays.



Si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la progression de Click&Boat ressemble à une croisière par mer calme en méditerranée.