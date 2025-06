TripFlow : l’assistant digital 24/7 au service des agences de voyages

BC : TripFlow leur permet d’accéder au détail de leur itinéraire ainsi qu’à tous leurs documents essentiels : bons d’échange, confirmations, etc., ce qui évite d’avoir à chercher des documents imprimés ou des emails en urgence à la réception d’un hôtel ou lors d’une activité.

En cas de retard de vol, l’application envoie une alerte immédiate et propose des options concrètes pour assurer la continuité du voyage dans les meilleures conditions.

Un autre aspect essentiel est la fonction d’appel et de chat intégrée, qui permet aux voyageurs de nous contacter directement via l’application, sans frais supplémentaires. Cela évite des coûts d’appel exorbitants, particulièrement lorsque certains dossiers nécessitent plusieurs échanges ou un temps de traitement plus long avec nos équipes. Cela apporte un véritable confort et une certaine tranquillité d’esprit aux voyageurs.