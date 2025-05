Vols annulés Transavia : quelle est la situation ?

Depuis hier les agents de voyages et leurs clients font face à des annulations de vols Transavia.



Vols annulés vers les Canaries, la Grèce... les voyageurs se retrouvent en difficulté.



La cause de ces perturbations : un mouvement social de la compagnie.



Contacté par nos soins, la compagnie précise : "Nous confirmons qu’un mouvement social initié par un syndicat minoritaire d’hôtesses et stewards perturbe nos opérations.



Nos équipes sont mobilisées pour limiter au maximum les conséquences de ce mouvement."



Transavia ajoute que 90% des passagers voyagent sur leur vol prévu initialement ou un autre vol ce même jour. "Nous présentons nos excuses aux passagers concernés par une annulation ou report de leur vol et ils seront remboursés de leur voyage. "