Nice, Marseille et Toulouse : dès 2026, Transavia multiplie ses vols de Paris Orly

A partir du 29 mars 2026, Transavia France renforcera son offre domestique en proposant désormais les dessertes de Nice, Marseille et Toulouse au départ de Paris-Orly.Jusqu’à 8 vols par jour vers Nice, 2 vers Marseille et 8 vers Toulouse seront disponibles.Cette offre complétera celle assurée par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle, avec jusqu’à 12 vols par jour vers Nice, 10 vers Marseille et 12 vers Toulouse prévus au cours de la saison été 2026.