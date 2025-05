Transavia ouvre 14 nouvelles lignes vers le Maroc

Nous avons pu partager nos objectifs très élevés sur le Maroc pour l’hiver prochain, un marché clé et vecteur de croissance pour Transavia

À l’occasion du renouvellement de son partenariat avec l’ONMT, Transavia France dévoile un élargissement significatif de son offre vers le Maroc pour l’hiver. Quatorze nouvelles lignes seront mises en service, réparties sur plusieurs villes françaises et européennes. Marrakech sera désormais accessible depuis Toulouse, Lille, Biarritz et Deauville, qui s’ajoutent aux liaisons déjà existantes au départ de Paris-Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille, Brest, Montpellier, Nantes et Rennes.Agadir bénéficiera également d’une couverture élargie avec des vols depuis Montpellier, Toulouse, Lille, Brest et Rennes, en complément des lignes existantes depuis Paris-Orly, Bordeaux, Nantes et Lyon. Dakhla, destination prisée pour les sports de glisse, sera désormais reliée à Marseille et Bordeaux, en plus de Paris-Orly.Dans une, Transavia inaugurera également des liaisons entre le Maroc et d’autres grandes villes européennes. Trois nouvelles lignes sont annoncées : Marrakech – Berlin, Marrakech – Venise et Agadir – Berlin.Au total, Transavia prévoit une augmentation de 30 % du nombre de sièges proposés vers le Maroc par rapport à l’année précédente. Olivier Mazzucchelli , a déclaré : «». Les vols seront