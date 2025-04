Nicolas Hénin (Transavia) : Paris Orly, « un atout unique pour une low cost en France »

Oui, d'autant plus que nous allons ouvrir les ventes de l'hiver 2025-2026 la semaine prochaine, le 15 avril plus exactement.



Cet hiver, nous allons essayer d'utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux nos avions et donc de produire plus.



Nous avons de beaux avions neufs maintenant, qui coûtent très cher et qui, a contrario , consomment moins de carburant. Nous avons tout intérêt à les faire voler au maximum.



La stratégie va vraiment s'articuler autour de ça, avec le développement de destinations qui ont très bien marché pour nous cet hiver. Ce sont des destinations lointaines : Cap-Vert, Sénégal, Arabie Saoudite, Égypte. Nous allons mettre le paquet pour renforcer ces destinations l'hiver prochain.



Il y aura, par exemple, l'ouverture d'une deuxième ligne sur l'Arabie Saoudite au départ de Paris. Nous allons aller à Médine en plus de Djeddah, au départ de Lyon et au départ de Paris.



Des renforcements de fréquences sont également prévues sur le Cap-Vert, le Sénégal, Istanbul.



D'ailleurs, nous allons atterrir aussi dans le deuxième aéroport d'Istanbul, Sabiha Gökçen* pour pouvoir desservir les deux côtés de la ville. La demande ne faiblit pas, ce qui nous permet de continuer ce développement.

Pas à très court terme cette année. En 2026, la croissance sera encore très majoritairement à Orly parce que c'est vraiment la fin de la récupération du portefeuille de créneaux du Groupe à Orly.



Après 2026, c'est plus ouvert et cela dépendra vraiment des opportunités économiques.

* Situé sur la partie asiatique d'Istanbul, l'aéroport porte le nom de Sabiha Gökçen, la première femme pilote de chasse au monde.