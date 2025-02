Taxe billet d'avion : pourquoi Transavia pourrait planter les passagers sur le tarmac !

Quelle est la position d'Air France sur le sujet ? TourMaG a posé la question directement à la compagnie.



Voici sa réponse : "Au regard de son réseau international avec des réservations dans de nombreuses devises et avec de multiples moyens de paiement, de la part importante de clients réservant via des agences de voyages, et du risque de perturbation en aéroport, Air France ne facturera pas à ses clients la différence entre le montant réglé au moment de la réservation et le montant effectivement dû."



Un même Groupe et deux attitudes différentes donc pour les passagers et les partenaires distributeurs d'Air France et Transavia.



Air France rappelle que la loi de finances pour 2025 a été publiée le 15 février 2025. Elle prévoit une augmentation du barème de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) applicable à tous les voyages au départ de France (intérieurs ou vers des pays tiers), pour les départs à compter du 1er mars 2025.



Pour les vols en France et au sein de l’Europe en classe économique, la taxe sera désormais de 7,40€, par vol et par passager, contre 2,63€ auparavant.



Pour les vols internationaux en classe économique, la taxe sera désormais de 15€, par vol et par passager, contre 7,51€ auparavant.



Conformément à la réglementation, les compagnies aériennes sont tenues de verser à l’Etat le montant de la taxe selon le barème applicable le jour du départ du client, qu’elles aient ou non collecté ces sommes auprès des clients, ajoute Air France.