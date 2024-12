Air France suspend la collecte de la hausse de la taxe de solidarité

Air France avait pris l’engagement, « en cas de modification du barème, d’abandon ou de rejet de l’amendement », de procéder à « une régularisation pour que le montant collecté soit égal au montant effectivement dû au titre de la TSBA. »



Cet engagement sera honoré, précise la compagnie.



Les clients en possession d’un billet acheté entre le 24 octobre et le 6 décembre 2024 seront remboursés de la différence entre le montant collecté lors de leur réservation et le montant du barème 2024 de la TSBA, précise le transporteur.



Pour les clients ayant réservé directement auprès d’Air France, les demandes seront à effectuer à compter du 12 décembre 2024 sur le site airfrance.fr. Comme pour Air Caraïbes et French Bee, nous comprenons que ce remboursement ne sera pas automatique.



Pour les clients ayant réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyages ou d’un tour-opérateur, la compagnie les renvoie vers leur point de vente.



Les modalités techniques seront précisées aux opérateurs de voyage dans les meilleurs délais par les canaux habituels, précise la compagnie. Les remboursements seront priorisés en fonction de la date du départ des clients.