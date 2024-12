Taxe solidarité : Air Caraïbes et French bee suspendent le prélèvement et remboursent !

Les Entreprises du Voyage ont également communiqué sur le sujet auprès de leurs adhérents. Dans un mail, le syndicat précise qu'il a demandé de stopper l'application de la hausse de TSBA, et de confirmer le remboursement des trop-perçus. Les EDV ont également sollicité une concertation préalable avec les organisations professionnelles pour les modalités de remboursement.



Le syndicat a préconisé que les remboursements se fassent selon le même mode de paiement utilisé pour la collecte de la taxe. Pour le cas particulier des remboursements des montants collectés via le BSP, il demande une ACM globale accompagnée d’un listing détaillé avec la référence PNR et le numéro de billet.