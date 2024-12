Censure : les compagnies vont-elles devoir rembourser la taxe de solidarité ? [ABO]

que son gouvernement ne soit pas censuré

Le projet de budget tomberait aux oubliettes et une « loi spéciale » serait votée par le Parlement, pour reconduire le budget 2024 l'an prochain

"nous avons toujours indiqué qu’en cas de modification du barème ou d’abandon du projet d’augmentation de la TSBA, ces sommes seraient remboursées"

C'était une journée décisive pour l'exécutif en place.Bien que Michel Barnier ait déclaré croire possible que "", rejetant la responsabilité sur les députés, les élus ont en décidé autrement.Après l'utilisation du 49.3, par le Premier ministre, deux motions de censure ont été déposées. Les députés se sont exprimés en faveur de la démission du gouvernement.Une procédure qui plonge notre pays dans une grave crise politique et qui génèrera des conséquences importantes sur le tourisme.En faisant tomber le Premier ministre et ses équipes, la motion de censure provoque la suspension des travaux du Sénat comme l'explique Les Echos. L'hypothèse la plus probable serait alors que le texte sur le Projet de Loi de Finances 2025, , soit retiré. "" explique le quotidien économique.Rappelez-vous, fin octobre, Air France avait ouvert la brèche, en appliquant pourLes compagnies aériennes emmenées par la FNAM avaient alors promis de rembourser les clients si le projet venait à avorter.Air France - KLM l'a aussi, à nouveau confirmé à TourMaG :Reste que parmi les agents de voyages et les tour-opérateurs, certains prédisent un certain "".