Les tours de Notre-Dame de Paris rouvriront enfin au public !

La réouverture des tours s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine , dont la 25e édition a pour thème « Patrimoine architectural ». À cette occasion, une programmation culturelle spécifique est prévue à la Sainte-Chapelle et à la Conciergerie, deux monuments proches liés historiquement à Notre-Dame.Le nouveau circuit de visite permet une découverte approfondie de l’architecture gothique et des beffrois, à travers une médiation conçue pour favoriser l’émerveillement et la sensibilité des visiteurs., offrant une perspective unique sur la ville de Paris et sur la flèche reconstruite.En raison de l’affluence attendue, la. Les modalités pratiques ainsi que la date d’ouverture de la billetterie seront communiquées ultérieurement par le Centre des monuments nationaux.Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation patrimoniale portée par le CMN, en lien avec l’ensemble des sites dont il a la charge. La réouverture de cemarque une étape importante dans le processus de réhabilitation de la cathédrale.