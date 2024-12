Tout savoir sur la réouverture de Notre-Dame de Paris

Décidemment, les. Après avoir fait tomber des trombes d’eau pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, ils ont fait souffler les vents pour la réouverture de Notre-Dame de Paris , le 7 décembre.Pas de quoi gâcher la fête pour laet de gouvernement, bien au chaud. En revanche, les admirateurs du monument n’étaient quepour célébrer la renaissance de la plus célèbre des cathédrales, bien moins qu’espéré.Et quelle renaissance ! Les chiffres donnent le vertige : durant cinq ans,, maçons et charpentiers, couvreurs et restaurateurs, se sont penchés à son chevet avec passion pour la rebâtir à l’identique et même la rendre encore plus éblouissante.Plus deont été utilisés pour reconstruire la flèche et l’ensemble des charpentes, 1 000 m3 de pierre ont été nécessaires pour reconstruire les voûtes et les murs détruits,et 2 000 statues et décors ont été restaurés.