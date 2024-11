Le grand retour de Notre-Dame, Paris s’apprête à accueillir le monde

Au-delà des chiffres, laincarne un message fort : celui de la résilience et de la volonté collective de préserver le patrimoine universel. Restaurée dans, elle représente une nouvelle étape dans l’histoire de ce monument emblématique, qui a traversé les siècles et les épreuves.Cette renaissance offre également une occasion de mettre en avant les savoir-faire des artisans et des professionnels français qui ont travaillé sur sa restauration. Ce chantier colossal a mobiliséissus des métiers d’art, de la construction et de la technologie, montrant au monde la capacité de la France à conjuguer innovation et tradition.Pour l’Alliance France Tourisme, cette réouverture doit être lepour promouvoir la destination France.À l’heure où des destinations européennes comme l’progressent fortement en parts de marché (+13,6 % et +8 % de revenus par chambre en 2024, selon l’observatoire), Paris doit capitaliser sur des événements d’envergure comme celui-ci pour rester compétitif.Les professionnels du secteur, qu’il s’agisse des transporteurs ou des hébergeurs, s’appuient déjà suret consolider l’image de Paris comme l’une des capitales touristiques mondiales.