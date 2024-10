La cathédrale Notre-Dame renaît de ses cendres

ce réaménagement doit être à la fois un hommage à notre histoire et un projet tourné vers l'avenir

Nous voulons faire en sorte que Notre-Dame vive encore longtemps

Notre-Dame est un symbole de notre histoire, de notre culture, et nous devons tout faire pour qu'elle retrouve sa splendeur.

Ce réaménagement couvre une superficie de, dont 3,8 hectares situés en dehors des limites de la cathédrale.Il prévoit également la création de, sans abattre les arbres existants. Les travaux devraient s'étendre, avec une libération progressive de certaines zones adjacentes à la cathédrale prévue jusqu'en 2030. L'objectif est d'offrir unAnne Hidalgo a souligné que "", mettant en avant l'importance d'allierCe projet incarne la volontéde réinventer ses espaces publics tout en préservant l'âme et l'histoire. "", a-t-elle poursuivi, réaffirmant l'engagement de la capitale àpour les générations futures.Dès juin 2021, la Ville de Paris a initié unepour associer les habitants, les commerçants, les acteurs locaux et les visiteurs à la conception du projet., une grande concertation publique a eu lieu, impliquant une commission citoyenne detirés au sort. Ces membres ont évalué et analysé les propositions en collaboration avec un jury présidé par la Maire de Paris, et composé de représentants du" exprime Anne Hidalgo lors d'un point d'étape du projet.