Climat : "Les modèles classiques du tourisme ont été chamboulés" selon Olivia Grégoire

Si le satisfecit est global, il contraste avec quelques retours du terrain.



De nombreux patrons d'Offices de tourisme ont pris la parole pour s'inquiéter d'une activité touristique moindre, voire même largement amputée durant la saison estivale.



L'inflation serait-elle l'arbre qui cache la forêt des mauvais chiffres des vacances ? Le gouvernement cacherait-il une baisse de la fréquentation grâce à des recettes plus importantes ?



" C'est révélateur d'un état d'esprit. Je n'ai pas dit que l'été a été parfait dans toutes les régions, je pense à la Corse ou à d'autres.



Ainsi, dans certains coins du sud, les gens râlent, avec des baisses de 15 ou 20%, puis en Bretagne, la hausse est de +31%. Le tourisme est plus homogène.



Le touriste est un consommateur, au regard des prix pratiqués, même dans les catégories favorisées. Et les Français ont dit stop.



Il est possible d'avoir en même temps un ressenti assez juste de restaurateurs faisant part d'une baisse de fréquentation et de recettes, mais globalement le tourisme en hausse, et les pratiques ont changé.



Pour répondre à la question de TourMaG.com sur les conséquences des mutations sur l'activité touristique dans le sud, je vais vous répondre que nous partons plus souvent, mais moins longtemps.



Mon intuition, c'est qu'il ne faut pas seulement raisonner sur la saison estivale. Nous allons devoir faire évoluer les offres : plus seulement concentrées sur juillet et août, plutôt à destination de la montagne, de l'arrière-pays, plus durables, sur d'autres périodes, etc.



Cette mutation ne signifie pas la baisse de la fréquentation, mais une autre fréquentation, étalée sur le temps, " a conclu quelque peu agacée, Olivia Grégoire, lasse d'un auditoire cherchant à nuancer son bilan dithyrambique.