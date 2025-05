Tourisme à Paris : nette reprise au printemps 2025

Leaffiche des résultats encourageants pour le tourisme à Paris . Le, stimulé par un week-end de Pâques plus tardif, durant lequel laà dates comparables. Cette dynamique ne s’est pas limitée à quelques jours : une croissance continue du taux d’occupation est observée depuis le début du mois d’avril.Lea poursuivi sa progression (+4,8 % en arrivées aériennes), avec une présence renforcée de visiteurs en provenance du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud. La clientèle nord-américaine affiche également une— notamment espagnols, italiens et belges — enregistrent une hausse supérieure à 20 % en mars et avril. En revanche, le, avec une baisse de 7 % des visiteurs français sur la même période, malgré une stabilité lors du week-end de Pâques (+0,2 % à dates comparables).La: les délais entre la réservation et la prestation continuent de se raccourcir. Pour les meublés de tourisme, le délai moyen est passé de 53,4 jours en 2023 à 44 jours en 2025. Côté transport aérien, la fenêtre de réservation J0/J-15 a augmenté de 41,9 % en 2025 par rapport à 2024. Les activités touristiques suivent la même tendance, les réservations ayant été effectuées à J-23 en moyenne au premier trimestre 2025 contre J-38 en 2024.