Paris séduit à nouveau : le tourisme reprend des couleurs en mars

L’événement musical majeur de l’été, la série de concerts de Beyoncé au Stade de France (18, 19 et 21 juin 2025), booste déjà les réservations aériennes internationales.



Celles-ci enregistrent une hausse : +37 % le 18 juin, +45 % le 19 juin, +25 % le 20 juin et +23 % le 21 juin. Les réservations en provenance d’Amérique du Nord explosent, avec une progression de 49 % le 21 juin.



La tendance devrait se maintenir jusqu’en juillet 2025, avec une hausse des réservations aériennes de 13 % par rapport à 2024. Cette progression varie selon les mois, oscillant entre +9 % en mai et juillet, et +16 % en avril.



Environ 1,7 million d’arrivées aériennes sont attendues sur cette période, avec une demande accrue pour les classes affaires et première (+13 %).