Le 13 avril, Walibi Rhône-Alpes réouvre ses portes !

A l’occasion de l’ouverture du parc, une ambiance musicale et festive accompagnée de décors et de danses brésiliennes pourra être retrouvée avec CarnaWAAAl du 18 avril au 1er mai.



D’autre part, sur les 3 premiers jours de cette saison (les 13, 16 et 17 avril), une offre exclusive web attend les visiteurs pour être les premiers à monter dans les attractions, avec un tarif unique sur le site internet du parc à 19€ !



Courant juin, le parc proposera l’ouverture de sa 3ème zone thématique, « Exotic Island » avec, dès cette saison, une nouvelle attraction « Tiki Academy », et 2 aires de jeux aqualudiques à découvrir.



Un nouveau spectacle, « Le pouvoir de Gaïa », sera également présenté à partir de la même période à tous les visiteurs dans l’enceinte de l’« Explorer Theatre ». Plus d’informations tomberont prochainement.