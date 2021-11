Walibi Rhône-Alpes ambitionne d'atteindre les 600 000 spectateurs en 2024

Malgré tout, le parc ne va pas totalement refermé ses portes, car s’apprête à accueillir près de 10 000 visiteurs entre le dernier week-end de novembre et les deux premiers de décembre.



Durant chaque week-end, Walibi ouvre une partie de ses attractions et de ses restaurants, le tout dans une ambiance de Noël.



En 2022, le parc ambitionne de retrouver le niveau de fréquentation record de 2019 (530 000 visiteurs). Pour atteindre cet objectif, la nouvelle zone “ Exotic Island ” ouvrira ses portes au début de l'été.



La zone proposera une nouvelle attraction familiale "Tiki Academy", deux aires de jeux aquatiques et thématisées (2- 6 ans et 7-12 ans) et un restaurant prendront place dans une ambiance tropicale et verdoyante.



Exotic Island représente un investissement de 3,5 millions d'euros.



Ce nouvel espace sera complété par d'autres nouveautés jusqu'en 2025, avec notamment l'annonce d’une nouvelle attraction à sensations fortes en 2024, pour les 45 ans du parc.



En 2024, Walibi Rhône-Alpes ambitionne de franchir la barre des 600 000 visiteurs !