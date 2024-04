Walibi Rhône-Alpes : la nouvelle attraction en phase de tests

L’attraction s'établit dans un décor de temple abandonné sur une île du Pacifique. Les trains présentent un design aux allures de Jeep et permettent un placement individuel, sans voisin sur le parcours.



Au cours des 3 semaines à venir, plusieurs phases de tests de trains à vide seront réalisées. Les tests seront ensuite réalisés avec des mannequins, l’objectif étant de contrôler tous les points électriques, techniques et cinétiques de cette nouvelle attraction.



Cette attraction promet un départ des trains à 67 km/h, et un parcours doté de 13 moments d’apesanteur.



Le chantier poursuit également concernant la mise en place de décors supplémentaires et de la sécurité autour de l’attraction.



La création de ce projet s’intègre dans l'expansion du troisième univers thématique du parc, Exotic Island, qui bénéficie d'un plan d'investissement de 10 millions d'euros en 2024. Ce développement inclut également l'ouverture d'un nouveau restaurant : le Tiki Fruits.