Ouverture de la billetterie de Harry Potter, L’Exposition à Paris

Harry Potter et l’Enfant maudit.

Harry Potter, L’exposition marque la deuxième étape à Paris d’une tournée mondiale qui traverse l’Europe.A partir du 21 avril 2023, Paris Expo Porte de Versailles accueillera les visiteurs pour une expérience familiale et immersive exceptionnelle.L’exposition révèle, et fait appel aux toutes dernières innovations en matière de technologie immersive.Elle met à l’honneurmais aussi des œuvres du même univers comme la pièceL’exposition rend hommage aux scènes, personnages, décors et créatures mythiques nés de l’imagination de J.K. Rowling et découverts dans les films et autres déclinaisons de l’univers d’Harry Potter.Les visiteurs sont invités à plonger dans le Monde des Sorciers en découvrant les décors, les accessoires et les costumes authentiques des sagas Harry Potter et Les Animaux fantastiques.