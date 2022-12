Harry Potter, l’Expo, débarque à la porte de Versailles au printemps 2023

Harry Potter et l’Enfant maudit

Je suis sincèrement excité de pouvoir présenter Harry Potter : L’exposition à Paris, un lieu où Parisiens et touristes pourront vivre cette expérience jamais vue auparavant

Lors de son lancement en Pennsylvanie, elle a attiré plus d’un demi-million de fans et s’est déjà imposée comme l’une des expositions les plus visitées de l’histoire du musée de Philadelphie.Elle a pour thème les coulisses du Monde des Sorciers et fait appel aux toutes dernières innovations en matière de technologie immersive.Elle puise son inspiration dans les films et les récits d’, mais aussi dans les œuvres du même univers comme la pièceL’exposition rend hommage aux scènes, personnages, décors et créatures mythiques nés de l’imagination de J.K. Rowling.Les visiteurs pourront découvriret des Animaux Fantastiques et plonger dans des mondes et dispositifs novateurs et féeriques.», annonce Tom Zaller, PDG d’Imagine Exhibitions.