Parcs d’attractions : les 3 conseils pour éviter les arnaques à la billetterie en ligne

Autre point de vigilance, le mode de paiement. Les escrocs privilégient souvent des options de règlement qui ne laissent aucune trace, comme les virements bancaires ou les cartes prépayées.Pour se prémunir contre les fraudes, l’Afnic recommande de :Refuser tout paiement par virement ou carte rechargeables, de privilégier les plateformes sécurisées comme PayPal, Apple Pay ou les paiements par carte bancaire classique, qui permettent d’ouvrir un litige et de récupérer les sommes en cas de problème.Restez vigilant d’autant plus à l’approche des ponts de mai , des vacances d’été et des grands événements culturels et sportifs.