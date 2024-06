Le plus grand toboggan à bouée d’Europe est en France !

O’Fun Park, créé en 2002 dans la commune du Bernard, à 3 minutes en voiture d’O’Gliss Park, a accueilli 110 000 visiteurs en 2023. Le parc de loisirs, qui s'étend sur 20 hectares, est divisé en six espaces d'activités.



Parmi eux, la Fun Zone a été rénovée et modernisée pour cette nouvelle saison, avec plus de 25 activités familiales représentant un investissement d’un million d’euros.



On y trouve des activités telles que le blind test, le mini-golf, les jeux forains, le rocher d’escalade, le filet dans les arbres, accessibles dès 3 ans. De nouvelles activités sont également proposées cette saison : kart à pédales pour adultes, billodrome, bubble foot, aire de jeux, etc.



Chaque vendredi soir, O’Fun Park organise des soirées immersives, alternant entre deux événements : Peregrina et Gardez le Secret. Peregrina plonge les participants dans un jeu de rôle de deux heures, mêlant spectacle et enquête, où ils doivent collaborer pour démasquer le voleur d'un précieux collier.



Gardez le Secret offre une ambiance mystérieuse où chaque joueur possède un secret bien gardé. Au cours de la soirée, les participants doivent interroger les autres pour découvrir ces secrets cachés. Ces soirées immersives peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes. Les samedis soir sont animés par des concerts en plein air avec des artistes de la région.