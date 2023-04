Quel est le plus grand parc aquatique de France ?

Commençons par Siam Park , situé à Tenerife dans les îles Canaries , en Europe. Inspiré du royaume de Siam en Thaïlande , ce parc aquatique offre des aventures incroyables pour les visiteurs les plus courageux. Entre la piscine à vagues abritant les plus grandes vagues artificielles du monde et la chute vertigineuse de la Tower of Power, il y a de quoi donner des frissons aux plus audacieux.Ensuite, direction Dubaï pour découvrir l' Aquaventure Waterpark , le lieu idéal pour une journée de détente en famille ou entre amis. Avec plus de 30 toboggans, des attractions comme le Leap of Faith avec des requins ou encore l'Aquaconda, le plus grand toboggan du monde, ce parc offre des expériences uniques.Enfin, le plus grand des parcs aquatiques en France, Wave Island . Anciennement connu sous le nom de Splashworld Provence, ce parc exceptionnel offre plus de 32 attractions et activités aquatiques sur 5 hectares. Parmi ses attractions inédites, on peut citer la rivière lente la plus longue d'Europe et le plus grand simulateur de surf du monde.Mais O’Gliss Park en Vendée rivalise également ! O’Gliss Park fait partie lui aussi des plus grands parcs aquatiques de France avec ses 6 hectares et 6 espaces différenciés pour combler tous les goûts.N'oublions pas non plus Aquaboulevard qui est le plus grand parc aquatique urbain d’Europe ! Avec 11 toboggans, mais aussi ses jacuzzis intérieurs et extérieurs, saunas, ou encore sa plage de sable de 4 000 m², le dépaysement est garanti.