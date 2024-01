Aquascope, la toute nouvelle attraction du Futuroscope

Un espace immersion : il s’agit de l’espace signature du Futuroscope, il mettre en avant toutes les connaissances technologiques du parc, avec un cinéma aquatique, une expérience sous marine en 3D, des effets spéciaux, des espaces oniriques et une dizaine de tableaux pour varier les plaisirs.

Un espace sensation : pour continuer de satisfaire une clientèle en demande de sensation, le parc à créé cet espace doté de pas moins de 10 toboggans, iconiques et uniques, pour glisser seul ou sur des bouées à plusieurs.

Un espace aqualudique : destiné aux enfants à partir de 3 ans, cet espace est l’endroit idéal pour amener les plus petits à la découverte de l’eau, en toute sécurité, grâce à des bassins adaptés.

Fort de ses expériences passées, le Futuroscope réinvente son offre et souhaiteAprès s’être orienté vers les sensations fortes avec l’attraction, une attraction primée de multiples fois, le parc souhaite s'orienter vers les familles avec des enfants de tous âges, et inviter le visiteur à étendre son séjour.Dans ce tout nouvel espace, les familles pourront profiter de, passant ainsi d’une simple journée au parc à une véritable expérience de divertissement en famille.L’Aquascope se présente en 3 parties distinctes :Les trois espaces seront. Un espace extérieur avec une plage extérieure et un bassin estival seront également disponibles, pour profiter des beaux jours de manière optimale.Au-dessus d’une, un filet sera suspendu pour une expérience unique. Unsera également à la disposition des visiteurs pour profiter d’unLe projet de l’Aquascope, s’élevant à, est le plus gros projet jamais réalisé dans le parc. Il marque un tournant et une prise de risque pour le parc, qui souhaite devenir uneEn plus de présenter un, la création de l’Aquascope s’intègre également dans la volonté du parc à s'ancrer dans le département de la Vienne . Ces nouvelles infrastructures permettent la, en CDD et en CDI.Le parc s’est fortement développé en termes de RSE , et continue d’affirmer son. Pour ce faire, il utilise des panneaux solaires (qui couvriront bientôt une grande partie des parkings), la géothermie, ainsi qu’un système de traitement et de récupération de l’eau qui permet de préserver cette ressource fragile.Les packages à prix avantageux seront proposés aux visiteurs souhaitant se rendre au cœur du parc et à l'Aquascope. Les tarifs des entrées seront dévoilés d'ici peu.Le, et vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Découvrez l’Aquascope dès juillet !